В России научились излечивать сердечную недостаточность с помощью красных водорослей

Исследователи из Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ РАН) провели успешные испытания природного антиоксиданта, полученного из красных водорослей, для защиты клеток при сердечной недостаточности. Этот препарат, названный астаксантин, оказался особенно полезным для защиты митохондрий, которые являются важными компонентами клеток. Он может использоваться как дополнительная терапия при сердечных заболеваниях.

Учёные обнаружили, что при использовании астаксантина уровень белка прохибитина, ответственного за защиту митохондрий, увеличивается до нормальных значений. Это говорит о том, что астаксантин может навести свой «успокаивающий» эффект на этот белок и помочь восстановить нормальное функционирование митохондрий. Учитывая, что сердечные заболевания часто связаны с митохондриальной дисфункцией, защита этих органелл становится критически важной для здоровья сердца.

Таким образом, астаксантин имеет перспективы применения в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, а его способность улучшать функциональное состояние митохондрий делает его ценным ресурсом для защиты клеток сердца. Исследование показало, что природные ресурсы, такие как красные водоросли, могут быть ценным источником новых методов лечения и улучшения нашего здоровья.

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