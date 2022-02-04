В России научились обнаруживать болезни сердца за считанные минуты при помощи чипа

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В России научились обнаруживать болезни сердца за считанные минуты при помощи чипаОчень полезное изобретение, учитывая специфику таких болезней
Российские специалисты из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработали новейшую портативную систему. Она, с помощью специальных пептидных молекул, способна выявлять инфаркт миокарда с высокой точностью по крови.
По словам разработчиков технологии, диагностика в общей сложности занимает от 5 до 10 минут. Учитывая, что сердечно-сосудистые заболевания требуют оперативной диагностики и медицинской помощи, изобретение российских экспертов является крайне важной разработкой для медицинской сферы.
Мы создали прототип компактного биочипа, который может с высокой точностью обнаруживать маркеры заболеваний в биологических жидкостях, например, в крови, с помощью особых пептидных молекул – аптамеров.
Татьяна Зимина
Доцент кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Отметим, что устройство является результатом многолетней работы учёных ЛЭТИ. Они на протяжении многих лет занимаются исследованиями и проектированием систем биомедицинского анализа.
Источник: Micromachines