В России научились обнаруживать болезни сердца за считанные минуты при помощи чипа

По словам разработчиков технологии, диагностика в общей сложности занимает от 5 до 10 минут. Учитывая, что сердечно-сосудистые заболевания требуют оперативной диагностики и медицинской помощи, изобретение российских экспертов является крайне важной разработкой для медицинской сферы.