В России научились обследовать позвоночник с помощью смартфона

Российские учёные Фонда перспективных исследований и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского разработали мобильное приложение, позволяющее специалисту оценить состояние позвоночника пациента и принять решение о наиболее предпочтительном алгоритме лечения.

Приложение использует встроенные в большинство современных смартфонов датчики, такие как датчик магнитного поля и акселерометр, что позволяет измерять большинство основных параметров сагиттального баланса — равновесного состояния суммы всех изгибов позвоночника.

Мобильное устройство позволяет измерить непосредственно интересующие хирурга параметры путем прикладывания смартфона как к распечатанному рентгеновскому снимку, так и к экрану компьютера, на котором выведена сагиттальная проекция позвоночника.