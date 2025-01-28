В России научились оценивать качество тренировок юных футболистов с помощью ИИ

Технология использует 3D-детекцию, позволяющую точно определять положение ключевых точек тела спортсменов и их взаимодействие с мячом.

Новинка помогает тренерам выявлять ошибки, совершенствовать технику игроков и автоматизировать контроль над тренировочным процессом.

Система фиксирует 34 ключевые точки, включая плечи, локти, кисти и стопы. Камеры записывают упражнения на поле, передавая данные на компьютер, где происходит анализ движений.

Программа выявляет ошибки, такие как неправильный наклон или сгибание ног, и оценивает их соответствие заданным требованиям.

Проведенные эксперименты показали, что нейросеть успешно справляется с анализом упражнений.