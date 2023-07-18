В России научились очищать кровь от плохого холестерина

Врачи Клинического центра Сеченовского Университета Минздрава России внедряют передовой метод гемокоррекции — каскадную плазмофильтрацию на аппарате Spectra Optia — в Университетской клинической больнице № 3. Эта процедура помогает предотвратить тромбоз, уменьшить риск инфаркта и инсульта. Технология позволяет очистить всю плазму крови за около четырёх часов, и снизить уровень холестерина за одну процедуру или достичь ремиссии при тяжёлых аутоиммунных заболеваниях.

Каскадная плазмофильтрация разделяет кровь на компоненты: клетки крови и плазму. Клетки возвращаются пациенту, а плазму проходят через специальный фильтр. Процедура безопасна и требует небольшой объем крови — всего 140 мл за один цикл, что даже для детей и тяжелобольных является незначительным. Весь объем циркулирующей крови может быть очищен за 2-4 часа.

Врачи применяют индивидуальный подход к каждому пациенту, учитывая их состояние и особенности. Проводится предварительное обследование и оценка возможных рисков. Фильтр с определённым диаметром пор мембраны выбирается для очистки плазмы от патогенных молекул. Процедуры каскадной плазмофильтрации показаны при аутоиммунных заболеваниях, включая неврологические, такие, как ревматоидный артрит, гломерулонефрит, системная красная волчанка и другие.

Этот метод лечения не требует замещения донорской плазмой или альбумином. Он предоставляет новые возможности для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, включая неврологические, и может привести к значительному улучшению состояния пациентов. Курс лечения индивидуализируется в зависимости от тяжести заболевания и других факторов, и обычно длится от 3 до 14 дней.