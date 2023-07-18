В России научились очищать кровь от плохого холестерина

В России научились очищать кровь от плохого холестеринаДля этого будут фильтровать плазму крови
Российские учёные научились «выкачивать» из крови плохой холестерин всего за один сеанс
Врачи Клинического центра Сеченовского Университета Минздрава России внедряют передовой метод гемокоррекции — каскадную плазмофильтрацию на аппарате Spectra Optia — в Университетской клинической больнице № 3. Эта процедура помогает предотвратить тромбоз, уменьшить риск инфаркта и инсульта. Технология позволяет очистить всю плазму крови за около четырёх часов, и снизить уровень холестерина за одну процедуру или достичь ремиссии при тяжёлых аутоиммунных заболеваниях.
Каскадная плазмофильтрация разделяет кровь на компоненты: клетки крови и плазму. Клетки возвращаются пациенту, а плазму проходят через специальный фильтр. Процедура безопасна и требует небольшой объем крови — всего 140 мл за один цикл, что даже для детей и тяжелобольных является незначительным. Весь объем циркулирующей крови может быть очищен за 2-4 часа.
Врачи применяют индивидуальный подход к каждому пациенту, учитывая их состояние и особенности. Проводится предварительное обследование и оценка возможных рисков. Фильтр с определённым диаметром пор мембраны выбирается для очистки плазмы от патогенных молекул. Процедуры каскадной плазмофильтрации показаны при аутоиммунных заболеваниях, включая неврологические, такие, как ревматоидный артрит, гломерулонефрит, системная красная волчанка и другие.
Этот метод лечения не требует замещения донорской плазмой или альбумином. Он предоставляет новые возможности для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, включая неврологические, и может привести к значительному улучшению состояния пациентов. Курс лечения индивидуализируется в зависимости от тяжести заболевания и других факторов, и обычно длится от 3 до 14 дней.