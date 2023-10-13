В России научились определять болезнь Паркинсона по голосу

Российские учёные разработали систему, которая может определить ранние признаки болезни Паркинсона, основываясь на голосе пользователя. Это было объявлено Платформой Национальной технологической инициативы (НТИ).

Команда из Казани создала сервис, который использует искусственный интеллект и нейросети для обнаружения Паркинсона на ранних этапах. Система анализирует аудиозаписи голоса пациентов, выявляя характерные признаки болезни, которые проявляются на начальных стадиях. Эти признаки включают особенности в произношении, такие как долгие тянущие звуки.

Пользователь может записать голосовое сообщение и отправить его или просто позвонить и произнести сообщение. Нейросеть, обученная на данных пациентов с Паркинсоном и здоровых людей, анализирует сообщение и даёт вероятность наличия болезни. Раннее обнаружение Паркинсона позволяет лучше управлять болезнью, улучшить качество жизни и, возможно, замедлить её развитие. Сервис станет доступен онлайн в ноябре и в будущем может использоваться в медицинских учреждениях.