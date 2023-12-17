В России научились определять эффективность антибиотиков по движению

В университете Лобачевского в Нижнем Новгороде учёные сделали важное открытие: бактерии могут быть различены по нанодвижениям, которые не превышают десятков нанометров. Этот метод позволяет быстро определить, насколько бактерии чувствительны к антибиотикам, и предсказать их эффективность в лечении инфекций у пациентов. Вместо долгих традиционных анализов, этот метод, использующий атомно-силовую микроскопию, позволяет оценить эффективность антибиотика за час.

Процесс включает прикрепление бактерий к кантилеверу атомно-силового микроскопа и контроль результатов с помощью сканирующей электронной микроскопии. Математический анализ сигналов позволяет выявить закономерности в характеристиках различных видов бактерий и понять их реакцию на антибиотики. Это открытие обладает потенциалом ускорить процесс тестирования антимикробных препаратов и сделать его более точным.

Исследование было поддержано Российским научным фондом в рамках проекта по созданию системы экспресс-тестирования антибиотикорезистентности, проведённого совместно с Саровским физико-техническим институтом, НИЯУ МИФИ.