В России научились определять инфаркт за секунду

Ученые из ИТМО создали алгоритм, который за секунду может распознать признаки инфаркта миокарда на записях ЭКГ. Этот алгоритм призван помогать врачам быстрее и точнее поставить диагнозы.

Группа студентов и сотрудников исследовательского центра "Сильный искусственный интеллект в промышленности" ИТМО разработала алгоритм, который способен обнаружить признаки инфаркта миокарда на записях ЭКГ всего за одну секунду. Этот алгоритм обучился на более чем 20 тысячах электрокардиограмм и демонстрирует точность в 85% случаев. Кроме того, алгоритм может наглядно выделить участки ЭКГ, указывающие на признаки инфаркта, что упрощает интерпретацию для врачей.

В мире сердечно-сосудистые заболевания уносят миллионы жизней, и основной метод диагностики - ЭКГ, но он не всегда точен. Ученые из ИТМО разработали этот алгоритм и учат его распознавать признаки инфаркта, их подход более прозрачен и доверителен для врачей. Такой алгоритм может сократить время диагностики ЭКГ с 20 секунд до пяти, оборудованный технологией FewShot, он также может учиться на данных конкретной больницы для повышения точности. Планируется проведение клинических испытаний этой разработки на базе Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова.