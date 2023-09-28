В России научились определять, насколько полезна пшеница, по её генам

Учёные из Курчатовского геномного центра при Институте цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН сделали важное открытие в области селекции пшеницы. Они выявили четыре гена, которые влияют на содержание разных химических элементов, таких как кальций, калий, марганец, магний, цинк, железо и медь, в зерне пшеницы. Эти результаты помогут улучшить сорта пшеницы, выращиваемые в России, и обогатить их биологическими элементами.

Для проведения исследования учёные использовали метод полногеномного исследования ассоциаций, который позволяет выявить, какие части ДНК влияют на содержание химических элементов в зерне пшеницы. Эта информация имеет большое значение при создании новых сортов, так как позволяет избегать дефицита важных витаминов и минералов у людей, употребляющих пшеницу в пищу.

Исследование также использовало редкий метод многомерного анализа, который оценивает, как изменения в нуклеотидах на определённых позициях в гене могут одновременно влиять на различные характеристики. Это позволяет понимать, какие изменения в генах могут повышать или снижать содержание химических элементов в зерне пшеницы.

Эти научные открытия открывают новые возможности для улучшения качества пшеницы, что является важным шагом в развитии сельского хозяйства и заботой о здоровье потребителей.