В России научились определять с высокой точностью усталость по глазам

Специалисты из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН и Санкт-Петербургского государственного университета создали систему, которая может определять, устали операторы компьютеров или нет, основываясь на движениях их глаз. Они использовали многопараметрическую базу данных для обучения нейронных сетей, которые могут классифицировать уровень усталости оператора. Эта база данных содержит информацию о движениях глаз, физиологических показателях и психологических тестах.

Работающие за компьютером люди играют важную роль в управлении различными системами, от промышленных предприятий до аэропортов. Повышенная усталость может снизить их концентрацию и увеличить риски, поэтому важно рано обнаруживать признаки усталости и предпринимать меры для обеспечения безопасности.

Для сбора данных о физиологических показателях операторов использовались различные датчики, включая видеокамеру и окулограф (устройство для отслеживания движения глаз). Операторы проходили тесты, связанные с качеством сна, уровнем усталости и реакцией на зрительные стимулы. Полученная база данных доступна для разработчиков программного обеспечения, что позволяет им улучшать свои продукты в области безопасности и эффективности операторов. Этот проект получил поддержку Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и включает в себя учёных из нескольких российских университетов.