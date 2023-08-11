В России научились определять толщину эмали зубов по снимку

Российские учёные из МФТИ совместно с медиками разработали новый способ измерения толщины зубной эмали, используя компьютерную томографию (КТ). Этот метод не только полезен для археологов и палеонтологов, но также может быть применён в клинической медицине для обнаружения функциональных изменений в жевательной системе.

Исследователи обнаружили, что зубная эмаль — это ценный объект для изучения в археологии и палеонтологии. Зубы хорошо сохраняются и могут дать информацию о животных и людях, которые жили давно. Анализ эмали позволяет определить образ жизни, питание и даже заболевания.

Учёные создали методику, которая позволяет автоматически измерять толщину эмали и реконструировать форму зубов на основе КТ-снимков. Это важно, так как ранее такие данные были сложно получить без разрушения зубов. Новый метод успешно протестировали на зубах древних орангутанов и гигантопитеков, что доказывает его эффективность и потенциал для применения как в научных исследованиях, так и в стоматологии.

Этот новый подход может изменить способ, которым мы изучаем прошлое и диагностируем заболевания в современном мире.