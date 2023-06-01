В России научились печатать человеческую ткань

Ученые из Сеченовского университета и Центра химической физики имени Семенова РАН разработали технологию трехмерной печати тканей из живых клеток человека.

Исследователям удалось создать полный цикл 3D-биопечати. Для начала из двух типов мезенхимных стволовых клеток — взятых из жировой ткани и слизистой оболочки десны соответственно — сформировали сфероиды. Эти агрегаты клеток в виде шариков используются 3D-принтером в качестве строительных блоков, заполняемых специально подготовленными биочернилами.

В результате учеными был получен полностью функциональный живой тканевый эквивалент кожи. Выяснилось, что важен выбор материала важен — от исходных клеток зависят его свойства. Стволовые клетки из десны лучше подходят для создания сосуда или кости, а из жировой ткани — для получения кожных имплантов.

Напечатанные с помощью биопринтера тканевые эквиваленты показали большую функциональность. По мнению ученых, их можно будет применять в будущем для лечения диабетических и трофических язв, незаживающих ран, ожогов и других плохо заживающих дефектов.