В России научились печатать недорогие антенны для 5G и 6G

В России научились печатать недорогие антенны для 5G и 6GОчень недорогие
Они предлагают использовать новоизобретённую технологию для создания сложных и высокоточных конструкций. Таких, например, как антенны для обеспечения связей 5G и 6G.
По словам специалистов, зачастую при создании вышек инженеры используют дорогие и сложные в обслуживании 3D-принтеры. Новый же метод подразумевает использование обычных принтеров с дальнейшим их покрытием металлом.
Хотя наш новый метод не может полноценно конкурировать по производительности с прямой металлической печатью, он может обеспечить производство надёжных конструкций при чрезвычайно низкой стоимости.
Напомним, что ранее, в начале мая, учёные из Томского политехнического университета создали первый российский 3D-принтер, который можно использовать для печати в космосе в условиях микрогравитации.