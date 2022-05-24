В России научились печатать недорогие антенны для 5G и 6G

Они предлагают использовать новоизобретённую технологию для создания сложных и высокоточных конструкций. Таких, например, как антенны для обеспечения связей 5G и 6G.

По словам специалистов, зачастую при создании вышек инженеры используют дорогие и сложные в обслуживании 3D-принтеры. Новый же метод подразумевает использование обычных принтеров с дальнейшим их покрытием металлом.