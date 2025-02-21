В России научились передавать ощущения через протезы с помощью стимуляции

В России научились передавать ощущения через протезы с помощью стимуляцииНовое исследование
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В эксперименте принимали участие два пациента с ампутацией на уровне плеча, которым были имплантированы электроды в спинной мозг и периферический нерв. Суть исследования заключалась в сравнении этих двух видов стимуляции, чтобы выяснить, какой из них более естественно воспринимается мозгом. Результаты показали, что стимуляция периферического нерва вызывает более точечные ощущения, которые больше напоминают естественные тактильные реакции.
Уникальность исследования заключалась в том, что помимо субъективных ощущений участников, ученые записывали и активность мозга через электроэнцефалограмму. Это позволило увидеть, как мозг реагирует на различные виды стимуляции, а также отметил, что при периферической стимуляции активность мозга в разных полушариях выражена различно.
Кроме того, исследование показало, что пациенты со временем адаптируются к стимуляции, и их ощущения становятся более естественными.