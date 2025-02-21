В России научились передавать ощущения через протезы с помощью стимуляции

Уникальность исследования заключалась в том, что помимо субъективных ощущений участников, ученые записывали и активность мозга через электроэнцефалограмму. Это позволило увидеть, как мозг реагирует на различные виды стимуляции, а также отметил, что при периферической стимуляции активность мозга в разных полушариях выражена различно.

Кроме того, исследование показало, что пациенты со временем адаптируются к стимуляции, и их ощущения становятся более естественными.