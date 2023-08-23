В России научились полировать детали с помощью плазмы

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), разработали метод, который повышает прочность и долговечность сложных элементов техники, таких как протезы, хирургические инструменты и детали авиационных и автомобильных двигателей. Они использовали метод электрофизической обработки, который помог улучшить качество поверхности изделий.

Исследователи провели электроплазменную полировку деталей, чтобы убрать мелкие дефекты на поверхности, которые могут привести к разрушению изделий. Этот метод сгладил микрорельеф поверхности, что доказало его эффективность. Эта новая технология может увеличить долговечность и прочность сложных изделий.

Сначала учёные использовали электроэрозионную обработку, чтобы придать форму материалу, но этот процесс создавал дефектный слой на поверхности. Затем они применили электролитно-плазменную обработку для снятия этого слоя и улучшения качества поверхности. Такой комплексный метод позволяет уменьшить дефекты и повысить прочность деталей.

Исследование было поддержано Российским научным фондом. Эта разработка поможет улучшить качество и долговечность сложных изделий, что полезно для медицинской и авиационной индустрии, а также других областей машиностроения.