В России научились полировать детали с помощью плазмы

В России научились полировать детали с помощью плазмыЭто позволит добиться еще более высокой точности деталей
Российские учёные начнут использовать плазменную шлифовку при производстве деталей машиностроения
Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), разработали метод, который повышает прочность и долговечность сложных элементов техники, таких как протезы, хирургические инструменты и детали авиационных и автомобильных двигателей. Они использовали метод электрофизической обработки, который помог улучшить качество поверхности изделий.
Исследователи провели электроплазменную полировку деталей, чтобы убрать мелкие дефекты на поверхности, которые могут привести к разрушению изделий. Этот метод сгладил микрорельеф поверхности, что доказало его эффективность. Эта новая технология может увеличить долговечность и прочность сложных изделий.
Сначала учёные использовали электроэрозионную обработку, чтобы придать форму материалу, но этот процесс создавал дефектный слой на поверхности. Затем они применили электролитно-плазменную обработку для снятия этого слоя и улучшения качества поверхности. Такой комплексный метод позволяет уменьшить дефекты и повысить прочность деталей.
Исследование было поддержано Российским научным фондом. Эта разработка поможет улучшить качество и долговечность сложных изделий, что полезно для медицинской и авиационной индустрии, а также других областей машиностроения.