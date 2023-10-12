В России научились получать целлюлозу из крапивы

Учёные из Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна разработали новый способ получения целлюлозы из крапивы, который был успешно запатентован. Основой этой методики стали стебли двудомной крапивы, известной как «жигалка» или «стрекалка». Этот вид крапивы обычно растёт в зоне умеренного климата, и для получения целлюлозы специалисты использовали стебли, оставляя листья крапивы для извлечения биологически активных веществ.

Процесс превращения крапивы в целлюлозу начинается с парообработки собранных стеблей при температуре 100-105°C в течение 20-30 минут. Это размягчает структуру целлюлозы в растении. Затем используется щелочной раствор для удаления лигнина, который может помешать дальнейшей обработке. Полученное растворное вещество проходит фильтрацию и обработку перекисью водорода, после чего получается целлюлозная масса, готовая для промышленного использования.

Этот метод получения целлюлозы из крапивы отличается от других методов тем, что он экологически чист, не использует азотную кислоту и другие вредные вещества, исключая загрязнение окружающей среды. Кроме того, он обеспечивает высокий выход целлюлозы (54%), что превосходит некоторые альтернативные методы и не требует сложного оборудования. Этот метод позволяет экономить лесные ресурсы и уменьшить экологические проблемы, связанные с производством целлюлозы из древесины.

В конечном итоге, новая технология получения целлюлозы из крапивы представляет собой значительный шаг в направлении более экологически чистых и эффективных способов производства целлюлозы, что может оказать положительное воздействие на окружающую среду и лесные ресурсы.