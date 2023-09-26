В России научились получать электричество от промышленных выбросов

В Калужской области на предприятии «Броск» были созданы уникальные системы, которые могут превращать выбросы из производства в электроэнергию, не нанося вред окружающей среде. Эта инновация использует органический цикл Ренкина, который основан на извлечении тепла из веществ с низкой температурой кипения. Олег Ковалев, директор по развитию компании, рассказал о преимуществах этой энергосберегающей системы.

Системы, разработанные «Броск», могут превращать тепло от дымовых газов, производственных выбросов и отработанных технологических циклов с температурой всего 80 градусов Цельсия в электроэнергию, используя только тепло отходов. Это означает, что они не требуют других источников энергии. По словам Ковалева, подобные разработки в России пока уникальны.

Это оборудование не только экономит энергию, но и увеличивает производство электроэнергии без дополнительных выбросов углекислого газа. При этом стоимость электроэнергии остаётся на низком уровне, около 0,6 рубля за кВт/ч. Кроме того, оно помогает охлаждать выбросы, что положительно влияет на окружающую среду и иногда предотвращает негативные последствия высоких температур. Эта технология вызвала интерес со стороны многих стран, включая страны Персидского залива, Турцию и Египет.