В России научились получать магнитные наночастицы для лечения рака

Учёные из Университета науки и технологий, МИСИС, предложили инновационный способ борьбы с раком — магнитную гипертермию, когда наночастицы нагревают опухоль. Новая технология позволяет создавать специализированные вещества для лечения разных видов рака.

Идея магнитной гипертермии заключается в том, что наночастицы вводятся в опухолевую ткань и под воздействием магнитного поля нагреваются, что разрушает раковые клетки, не повреждая здоровые. Существующие методы используют наночастицы на основе магнетита или маггемита, но они трудно применимы для разных видов опухолей.

Учёные предложили создавать наноматериалы из гексаферрита стронция с индием, что позволяет изменять их магнитные свойства. Это делает возможным настройку для нагрева при магнитной гипертермии. Такая технология позволяет получать более значительное количество продукта.

Проект получил поддержку в конкурсе «Студенческий стартап» Минобрнауки России и планирует разработать прототип технологии, который в будущем можно будет использовать для реального лечения рака.