В России научились получать медь при низкой температуре

Группа исследователей из Дагестанского федерального исследовательского центра РАН представила инновационный способ восстановления меди, который работает при низкой температуре, всего 70 градусов Цельсия. Это означает, что медь можно получать из её формиата более эффективно и экологично. Этот метод будет полезен для производителей печатной электроники и сделает процесс производства более экономически эффективным.

Медь широко используется в производстве электроники, и для её получения из формиата обычно требуется высокая температура свыше 150 градусов Цельсия. Однако учёные из Дагестанского федерального исследовательского центра достигли рекордно низкой температуры восстановления, что сделает этот процесс более эффективным и экологичным.

Сегодня во всем мире проводятся исследования в области нанесения функциональных материалов и элементов электроники. Однако большинство современных технологий основаны на традиционных методах, которые требуют множества этапов и потребляют много энергии и материалов. Внедрение аддитивных технологий, таких как новый метод получения меди, позволяет улучшить экологичность и экономичность процесса.

Это исследование стало возможным благодаря работе предыдущих учёных, которые изучали внутримолекулярные взаимодействия формиата меди и его соединений. Однако новая модель, разработанная исследователями из Дагестана, учитывает кристаллическую структуру меди и позволяет снизить температуру восстановления до 70 градусов Цельсия, что делает этот процесс более эффективным и экологически безопасным.