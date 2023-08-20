В России научились получать пластик без использования токсичных компонентов

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), разработали метод получения безопасного пластификатора, который используется в производстве линолеума, пластика, искусственной кожи, игрушек и других продуктов. Этот метод позволяет очистить пластификатор от вредных веществ, делая его безопасным. Пластификаторы нужны, чтобы сделать материалы более прочными и гибкими.

Пластификатор, над которым работали учёные, называется диоктилфталат. Он широко используется в промышленности, но он может быть вредным для здоровья человека. Учёные разработали способ очистки этого вещества, и теперь оно почти не содержит вредных веществ. Кроме того, учёные предложили использовать ультразвук, чтобы ускорить процесс производства этого безопасного пластификатора. Это позволит сократить время производства вдвое.

Исследование учёных ПНИПУ было опубликовано в Перми и выполнено в рамках программы «Приоритет 2030», которая направлена на развитие университетов в России. Эта программа поддерживает высшие учебные заведения и помогает им совершенствоваться. ПНИПУ получил грант в рамках этой программы в 2021 году, что помогло им провести это исследование.