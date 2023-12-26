В России научились получать спирт с наночастицами платины

Российские химики придумали уникальный способ превращения альдегидов в ненасыщенные спирты с минимальным количеством побочных продуктов. Они использовали новый катализатор на основе наночастиц платины, оксидов церия и циркония, который оказался в 7-12 раз эффективнее коммерческих аналогов. Этот материал, почти полностью состоящий из доступных оксидов, содержит менее 1% дорогой платины.

Разработка группы российских химиков, во главе с Еленой Рединой, представляет собой наноструктурированный катализатор, созданный на основе церия и циркония. Открытие возможно стало после того, как учёные выяснили, что наночастицы из этих оксидов улучшают взаимодействие атомов платины с молекулами водорода. Этот процесс позволяет преобразовывать альдегиды в ненасыщенные спирты при низких температурах и атмосферном давлении.

Созданный катализатор доказал свою эффективность, превращая ароматический коричный альдегид в коричный спирт с 100% результативностью. Этот метод оказался более чем в 7 раз эффективнее существующих промышленных катализаторов на платиновой основе. При использовании нового материала удалось достичь КПД в 95-99%, что обещает снизить затраты сырья и уменьшить количество отходов при производстве различных ненасыщенных спиртов.