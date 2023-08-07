В России научились предсказывать проблемы с коленями за годы до их появления

Исследователи из Белгородского государственного университета разработали новый способ предсказания риска возникновения остеоартроза коленных суставов у женщин. Они анализируют ДНК, полученную из венозной крови, чтобы предвидеть, насколько вероятно появление этого заболевания.

Остеоартроз — это сложное хроническое заболевание, от которого чаще страдают женщины после 50 лет. Оно может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, а долгое его прогрессирование даже вызывает необходимость замены коленных суставов. Это дорого и сложно, и поэтому учёные ищут новые пути предсказания этой болезни.

Исследователи утверждают, что они могут точно предсказать остеоартроз у женщин, анализируя взаимодействие определённых генов в ДНК. Они выявили, что сочетание определённых генетических вариантов связано с риском развития заболевания.

Этот метод позволит оценить вероятность развития остеоартроза задолго до его проявлений, что позволит своевременно начать лечение и профилактику. Способ основан на анализе ДНК из венозной крови, и его эффективность проверена на практике.

Тем не менее, учёные отмечают, что этот метод подходит для определённых групп женщин. Например, исследование проводилось на русских женщинах из Центрального Черноземья. Сейчас проводятся аналогичные исследования и для мужчин.