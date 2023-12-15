В России научились предсказывать развитие рака по генам человека

Учёные из Института персонализированной онкологии Сеченовского университета разработали компьютерную модель для обнаружения новых опухолевых маркеров. Эти маркеры важны для правильной диагностики и выбора стратегии лечения рака. Модель автоматически анализирует тысячи молекулярных путей внутри клеток, вызванных изменениями в работе 3 тыс. генов.

Процесс превращения нормальной клетки в раковую сопровождается значительными изменениями в геноме, затрагивающими тысячи генов. Учёные предложили новый метод анализа, который смотрит на молекулярные взаимодействия в опухолевой клетке. Это позволяет получить более полную информацию о процессах и снизить риск ошибок по сравнению с текущими методами.

Главный научный сотрудник Института персонализированной онкологии, Антон Буздин, подчеркнул, что новая модель предоставляет высококачественные онкомаркеры, что делает её мощным инструментом для диагностики рака и прогнозирования выживаемости пациентов.