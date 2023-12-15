Наука и технологии
03:52, 15 декабря 2023
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В России научились предсказывать развитие рака по генам человека

С помощью персонализованного тестирования

Российские учёные разработали тест-систему, которая анализирует 3 тысячи генов, чтобы предсказать развитие рака

Учёные из Института персонализированной онкологии Сеченовского университета разработали компьютерную модель для обнаружения новых опухолевых маркеров. Эти маркеры важны для правильной диагностики и выбора стратегии лечения рака. Модель автоматически анализирует тысячи молекулярных путей внутри клеток, вызванных изменениями в работе 3 тыс. генов.

Процесс превращения нормальной клетки в раковую сопровождается значительными изменениями в геноме, затрагивающими тысячи генов. Учёные предложили новый метод анализа, который смотрит на молекулярные взаимодействия в опухолевой клетке. Это позволяет получить более полную информацию о процессах и снизить риск ошибок по сравнению с текущими методами.

Главный научный сотрудник Института персонализированной онкологии, Антон Буздин, подчеркнул, что новая модель предоставляет высококачественные онкомаркеры, что делает её мощным инструментом для диагностики рака и прогнозирования выживаемости пациентов.

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