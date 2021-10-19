В России научились превращать грязные сточные воды в водородное топливо

По словам специалистов, висмут бария — альтернатива многим широко используемым фотокаталитическим веществам. Основным является оксид титана, который расщепляет токсины на более простые соединения и этим нейтрализует их. Но его затруднительно использовать в промышленных масштабах, потому что это соединение не вступает в реакции без ультрафиолета.

Висмут бария в этом отношении эффективен. Он является более активным фотокатализатором и способен расщеплять воду и углекислый газ, благодаря чему его можно использовать для уменьшения углеродного следа и борьбы с изменением климата, а также для выделения водорода и производства на его основе топлива.

Учёные синтезировали висмут бария на основе смеси нитрата бария и оксида висмута. Оказалось, это соединение разлагает фенол быстрее, чем оксид титана. Учитывая «неприхотливость» фотокатализатора, планируется его широкое использование.