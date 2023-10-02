В России научились производить алмазные пластины для электроники

В группе компаний «Техноспарк», входящей в Фонд инфраструктурных и образовательных программ, разработали новую технологию производства алмазных пластин для использования в электротехнике. Эти пластины являются прочными и способными эффективно управлять теплом и электричеством, что делает их полезными для создания высокомощных устройств, таких как излучатели.

Алмазные пластины выполняют роль прочного слоя, который не пропускает электрический ток и эффективно улучшает охлаждение. Их использование позволяет равномерно распределять и отводить тепло, что особенно важно для высокомощных компонентов. Это улучшает работу таких устройств с высокой эффективностью.

Компания «Техноспарк» CVD.Spark уже начала производство алмазных пластин, которые могут найти применение в различных областях электротехники, особенно в условиях высоких температур, сильных электрических токов и радиации. Это нововведение расширяет спектр применения алмазов, которые ранее использовались в лазерной технике и оптических устройствах. Производство алмазных пластин осуществляется в лаборатории CVD Spark, расположенной в Новой Москве (Троицк), в технологическом кампусе группы компаний «Техноспарк».