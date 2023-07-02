В России научились производить свои детали для лазеров и диодов

В Томском политехническом университете учёные разработали новый метод производства люминофорной керамики, которая необходима для создания диодов, лазеров и других фотонных приборов. Эта уникальная импортозамещающая технология отличается высокой производительностью и точным контролем свойств продукта. Результаты исследования были опубликованы в журнале Materials.

Люминофоры — это вещества, которые преобразуют поглощённую световую, механическую или тепловую энергию в световое излучение. Они играют ключевую роль в производстве люминесцентных ламп, светодиодов и других приборов, фотоники.

Существующие методы производства люминофорной керамики имеют некоторые недостатки, такие как возникновение дефектов в материале и ограниченность управляемости процессов. Однако новый метод, предложенный учёными из Томского политеха, решает эти проблемы. Он основан на использовании высокоэнергетического электронного пучка для спекания порошков исходных оксидов. Это позволяет быстро синтезировать значительное количество вещества и контролировать его свойства.

Созданный метод промышленного получения иттрий-алюминиевого граната, легированного ионами церия, стал ключевым шагом в производстве диодов с белым светом. Данная технология также открывает новые возможности для создания различных типов керамики, которые будут использоваться в фотосенсорах, лазерах, устройствах фотовольтаики и других фотонных приборах. Это значимый прорыв, который поможет России стать независимой от импорта в данной области и развивать свою научно-техническую экспертизу.