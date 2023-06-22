В России научились сохранять «свежесть» донорского сердца на 6 часов

Специалисты из Новосибирского НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина нашли способ увеличить срок хранения донорских сердец на 1,5 раза. Обычно сердце можно сохранить примерно четыре часа после извлечения, замедлив его работу и охладив для предотвращения повреждений. Новый метод, разработанный российскими учёными, позволяет сердцу продолжать работать за пределами тела, обеспечивая кровоснабжение и кислород.

Кардиохирург Максим Жульков объясняет, что в экспериментах сердца доноров сохранялись в течение шести часов, используя аутоперфузию. В этот период наблюдалось за работой сердца, его функцией, изменениями в крови и сократительной способностью мышц. Сердце, даже находясь вне организма и отсоединённое от центральной нервной системы, способно продолжать функционировать при определённых условиях.

На данный момент учёные проводят тестирование этой методики на крупных животных. В будущем планируется использовать специальный контейнер, имитирующий форму грудной клетки, чтобы сердце могло находиться в нем так же, как внутри тела.