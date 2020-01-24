В России научились создавать ценный металл из опасных отходов

Так, специалисты из Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и их коллеги из НИТУ "МИСиС", МГУ и КузГТУ разработали совершенно новый метод переработки красного шлама, в результате которого добывается чугун специального состава. Из него, к слову, изготавливаются различные изделия, в том числе и изложницы — емкости для разливки металла на производстве.

”Распространенным подходом для переработки красных шламов является их плавление в смеси с углеродом и известью при высоких температурах с получением чугуна. Данный метод является труднореализуемым за счет наличия в шламе щелочи, которая приводит к разрушению плавильных печей. В нашей работе мы использовали для плавки шлам после удаления из него щелочи, которую можно вернуть в цикл производства алюминия. Другим важным отличием нашей технологии является использование экстремально высоких температур — более 1700 градусов Цельсия, что позволяет получать чугун со специальными свойствами”, — рассказал соавтор исследования младший научный сотрудник ИМЕТ РАН Дмитрий Зиновеев.