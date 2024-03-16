В России научились создавать главный компонент безглютеновых продуктов

Учёные из Мордовского государственного университета разработали метод производства масла из семян льна, которое используется для создания безглютеновых продуктов. Эта новая технология может помочь создать разнообразные заменители импортных продуктов и удовлетворить потребности людей с целиакией.

Производство безглютеновых продуктов в России ограничено из-за отсутствия местных ингредиентов. Учёные из Мордовского университета разработали новый способ создания муки, используя смеси безглютеновых злаков и добавляя льняное масло в качестве загустителя, чтобы получить хлебный продукт.

Ректор университета, Дмитрий Глушко, сообщил, что компания «Биосфера» заинтересовалась разработкой и планирует апробировать технологию производства масла из льна на своих полях в ближайшее время.