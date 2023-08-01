В России научились создавать «заряженный» кислород

Учёные из Орловского государственного университета исследовали, как лазерное излучение влияет на образование синглетного кислорода (СК), который может быть использован для лечения рака и других опасных заболеваний. Синглетный кислород — это особая форма молекулярного кислорода с более высокой энергией. Учёные хотят выяснить, как генерировать этот вид кислорода и измерить его количество для стандартизации медицинских процедур.

Научное сообщество проявляет интерес к синглетному кислороду из-за его роли в различных физиологических процессах и терапии разных болезней. Однако до сих пор не было чёткого научного подхода к измерению и обнаружению этого кислорода, что затрудняло его использование в медицине. Российские учёные провели исследования на базе Научно-технологического центра биомедицинской фотоники, чтобы определить оптимальные условия для генерации синглетного кислорода.

Исследователи выяснили, что синглетный кислород образуется при двух длинах волн — 1267 нм и 1064 нм. Увеличение времени облучения лазером способствовало увеличению концентрации генерируемого синглетного кислорода. Более низкая мощность излучения также может помочь избежать нежелательных тепловых эффектов. Учёные также отметили, что использование длины волны 1064 нм было особенно эффективным при генерации синглетного кислорода.