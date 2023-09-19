В России научились создавать «живую» косметику из водорослей

Сотрудники компании «Микробиотехнологии» из Новосибирска разработали специальную технологию, которая позволяет создавать натуральную косметику на основе живых микроводорослей, известных как хлорелла. Эти микроводоросли богаты витаминами и полезными микроэлементами. Они используют фитореакторы, которые созданы специально для выращивания этих водорослей в абсолютно чистых условиях. Эти реакторы, которых нет нигде в мире, способствуют созданию стерильной суспензии из клеток хлореллы, которая впоследствии используется для производства косметики.

Эта технология позволяет сохранить все полезные свойства хлореллы. Она содержит антиоксиданты, противовирусные компоненты и способствует восстановлению и питанию кожи. Также хлорелла является богатым источником растительного белка, жиров, железа и других микроэлементов.

Уникальность этой технологии заключается в том, что они производят чистую культуру хлореллы, не загрязнённую ненужной микрофлорой. Сейчас компания использует три фитореактора, и каждый из них позволяет получить большой объем суспензии для создания косметики. Компания также планирует расширить свои производственные мощности в будущем.

Этот проект реализуется в сотрудничестве с Институтом морских биологических исследований имени А. О. Ковалевского РАН в Крыму. Таким образом, новая технология создания натуральной косметики на основе хлореллы обещает быть перспективным направлением в косметической индустрии.