В России научились строить здания за час

Росэлектроника, входящая в состав госкорпорации Ростех, представила технологию быстровозводимых зданий, использующих пневмокаркасные конструкции на основе заполненных воздухом баллонов.

Разработка предназначена для оперативного возведения временных помещений: полевых госпиталей, складов, мобильных спортивных сооружений и тому подобного. Как отмечают разработчики, монтаж конструкции занимает всего 1–2 часа.

Пневмокаркасные конструкции созданы Долгопрудненским конструкторским бюро автоматики Росэлектроники – ведущим разработчиком и производителем дирижаблей и аэростатов. Таффета или полиэфирный шелк, используемая в производстве таких сооружений, широко применяется в конструкциях летательных аппаратов. Этот материал более экологичен и безопасен для окружающей среды по сравнению с традиционно использующимся для быстровозводимых конструкций поливинилхлоридом.

Пневмокаркасные конструкции возводятся при помощи электрокомпрессора, нагнетающего воздух под давлением в баллоны трубчатой формы. Конструкции отличаются мобильностью, легкостью и компактностью в сложенном виде, быстро монтируются и разбираются. Такие сооружения не нуждаются в фундаменте и могут возводиться на любых поверхностях, в том числе на снегу, песке и скальных грунтах, а также позволяют легко и безопасно размещать вентиляцию, отопление и различные системы доступа – ворота, двери, люки. Они отличаются высокой сейсмостойкостью и могут эксплуатироваться круглогодично, выдерживая сильные снеговые, тепловые, ветровые нагрузки и экстремальные температуры от -60 до +60 градусов. При необходимости здание можно демонтировать и использовать повторно.

Стоимость одного изделия начинается от 1,5 млн рублей в зависимости от площади конструкции и пожеланий заказчика по дополнительным опциям, к примеру – количеству выходов.