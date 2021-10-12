В России научились точно определять инсульт с помощью компьютера за несколько минут

Об инновации рассказало издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Речь идёт о системе поддержки принятия врачебных решений «Цельс». Система анализирует результаты компьютерной томографии мозга и за несколько минут находит очаги кровоизлияния в мозг при их наличии. Таким образом система очень быстро обнаруживает инсульт, что позволяет оказать пациенту экстренную и своевременную помощь.

«Искусственный интеллект ищет очаги кровоизлияния и в течение нескольких минут выдаёт результат, помогая врачам быстрее принять решение об экстренной помощи. Кроме того, ведётся доработка системы для выявления рака мозга при проведении КТ-исследований», — сообщили в НТИ.

Как отмечает источник, «Цельс» способен изучать результаты маммографии и выявлять наличие доброкачественных или злокачественных изменений. Также система применяется для анализа результатов флюорографии и рентгенографии органов грудной клетки и выявления туберкулёза, коронавируса и онкологии.