В России научились тормозить старение мозга

Врачи разрабатывают способы замедления процессов старения с использованием методов, которые они называют «нейроомоложением». Этот метод позволяет влиять на старение с помощью медицинской терапии, основанной на воздействии на мозг. Профессор Ринат Гимранов, эксперт в области неврологии, подчеркнул, что мозг можно рассматривать как компьютер, который можно настроить.

На данный момент специалисты анализируют информацию, собранную за 25 лет исследований. По словам профессора, пока результаты, многообещающие. Методика включает разнообразные методы, такие как электромагнитная стимуляция, коррекция питания и другие подходы. После диагностики определяются наиболее подверженные старению области мозга и применяются методы воздействия на них.

Это обширная область исследований, которая также включает использование гормональной терапии, виртуальной реальности и даже музыки и поэзии в зависимости от индивидуальных потребностей пациента. Эти методы направлены на поддержание и укрепление здоровья мозга, исключая процессы старения.