В России научились тушить пожары «горючим льдом»Для этого потребовалось провести более 200 экспериментов
Российские ученые показали, что газовые гидраты являются эффективным средством тушения пожаров.
Исследователи из Томского политехнического университета (ТПУ) показали, что тушить пожары возможно с помощью газовых гидратов — искусственного «горючего льда». Работа ученых опубликована в журнале Thermal Science and Engineering Progress.
Главная задача системы пожаротушения — снизить температуру, вытеснить кислород из зоны горения и предотвратить доступ продуктов сгорания. Все необходимые составляющие для этого есть в составе газового гидрата — инертный газ вытесняет кислород из зоны горения, а лед позволят снизить температуру в очаге пожара и прекратить распространение фронта горения, отметил один из исследователей, руководитель лаборатории тепломассопереноса ТПУ Павел Стрижак.
В своих более чем 200 экспериментах российские ученые испытали эффективность газовых гидратов — в форме порошка и таблеток — как средства пожаротушения. Исследователи воспроизвели условия возгорания в четырех наиболее распространенных ситуациях — неосторожного обращения с огнем, нарушения правил эксплуатации нагревательного оборудования, замыкания электрических сетей и локальных источников пожара — с очагами как в помещениях, так и на открытой местности.
Испытывали горение самых разных материалов — древесины, керосина, бензина, дизельного топлива, спирта, сырой и очищенной нефти, индустриальных масел, разных марок угля, отходов углеобогащения. Газовый гидрат сбрасывали на очаг горения и делали из него заградительную полосу.
Специалисты показали, что для подавления горения в состав гидрата должен входить инертный газ. Самые доступный из последних по стоимости и эффективности — фреон. По результатам своих экспериментов ученые разработали модели подавления горения разных веществ и материалов, а также начали работы по созданию гидратов с поверхностно-активными веществами в составе. При распаде такое вещество не только вытесняет кислород и понижает температуру, но позволяет создать на поверхности очага пену. Она блокирует кислород и способствует локализации горения.