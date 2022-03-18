В России научились уводить старые аппараты с орбиты

Оболочка сделана из полимерной плёнки толщиной 5–12 микрон. Предусмотрено два способа раздувания оболочки. Первый вариант: остаточный газ внутри свёрнутой плёнки раскроет её сам, потому что давление вокруг практически равно нулю. Второй — прямая подача газа из баллона. Отмечается, что оболочка работает по принципу парашюта: увеличение объёма космического аппарата за счёт надувной оболочки приведёт к замедлению его движения, постепенному снижению и посадке на Землю.

«Плёнку толщиной 5–12 микрон склеивают по заранее заготовленной выкройке. Затем её складывают — получается своеобразный «шарик», на который надевают шапочку-клапан», — объяснил руководитель СККБ «Искра» Аэрокосмического института МАИ Сергей Фирсюк.