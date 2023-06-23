В России научились восстанавливать парализованную стопу

В Сеченовском Университете запустили уникальную операцию, которая помогает пациентам с парализованной стопой восстановить нормальную походку. Операция называется невротизацией и проводится нейрохирургами в Клинике нервных болезней имени А. Я. Кожевникова, УКБ № 3 Сеченовского Университета. В результате плегии малоберцового нерва пациент теряет контроль над стопой, и она начинает «шлёпать» или «свисать». Операция заключается в переносе нерва-донора, чтобы восстановить нервную проводимость в поражённом нерве-реципиенте.

Операция невротизации позволяет пациентам ходить уже в день операции, и им не требуется длительное время в стационаре или гипс. В некоторых случаях операцию можно провести по ОМС. Если операция проводится до полной атрофии мышцы, то восстановление подвижности может занять от 8 до 12 месяцев после начала симптомов.

Врачи объясняют, что после переноса нерва необходимо дождаться его роста в правильном направлении, чтобы передавать сигналы мышцам и восстановить их функцию. Рост нерва происходит примерно со скоростью 1 мм в день. Если операция невротизации прошла успешно, пациент обычно полностью восстанавливается за 8-12 месяцев и восстанавливает чувствительность. В случае неудачи, пациент может рассмотреть вариант переноса сухожилий.

Операция невротизации малоберцового нерва отличается простотой техники и требует только микроскопа и соответствующего шовного материала. Поэтому в будущем она может быть доступна и в региональных клиниках, что позволит большему числу пациентов получить необходимую помощь.

Плегия, которая приводит к параличу стопы, серьёзно снижает качество жизни и может стать причиной инвалидизации. Она проявляется в «петушиной походке», когда пациенты вынуждены поднимать колено и выбрасывать ногу вперёд при ходьбе, чтобы избежать спотыкания и падений. Поражение малоберцового нерва, растяжение с разрывом внутри при вывихе коленного сустава, компрессия, корешка или грыжа диска, травма или опухоль могут стать причинами этого состояния.