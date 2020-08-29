В России научились восстанавливать речь пациентов по движению губ

Механизм работы разработки подразумевает анализирование положений языка и губ пациента для оценки правильности позиций, а также звука, сравнивая его с ранее сохраненным материалом. Работает программа на базе нейросети, которая способна воспринимать как звуковой контент, так и визуальный.

Впоследствии программа сможет на практике демонстрировать пациентам верные положения для артикуляции по ранее сформированному сценарию. Кроме того, разработка выдаст отчет с учетом основных речевых трудностей пользователя, благодаря чему логопеды смогут изменить программу терапии. По предварительным данным, этап клинических тестов технологии начнется в следующем году.