В России научились вычислять тромбы от коронавируса до их появления

Метод, предлагаемый специалистами, заключается в определении уровня эндотелина-1, который является сосудосуживающим веществом. Он выделяется при вирусной нагрузке, когда вирус повреждает сосуд. И в месте поражения сосуд сужается.

И чем выше уровень эндотелина-1, тем вероятнее риск развития сердечно-сосудистых осложнений коронавируса, в том числе образования тромбов.

«На этом участке создаются условия для образования тромба. Чем больше таких участков у пациента, тем больше будут выражены нарушения кровотока в организме. С помощью общепринятых на сегодняшний день методов все изменения мы увидим позднее — когда тромбы уже сформированы, сердце и другие органы пострадали от дефицита кровотока и кислорода. А уровень эндотелина-1 дает возможность увидеть предшествующую всем этим процессам стадию», — объяснила заместитель директора по клинической работе института Габричевского, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

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