В России научились выявлять болезни по крови

Российские ученые отметили, что новый метод является не только быстрым, бесконтактным и безопасным, но еще и менее затратным, поскольку для его осуществления не нужно эксплуатировать дорогие реактивы.

В рамках исследования ученые изучили сыворотку крови доноров, с диагностированными болезнями, оказывающие влияние на иммунитет, в числе которых как аутоиммунные болезни, так и рак и сахарный диабет. Так, было установлено, что увеличение иммунных комплексов связано с наличием болезней и кроме того, может вредить здоровью само по себе.

”Используя разработанный метод, мы смогли проследить путь активации иммунной системы в крови. Наши результаты могут быть использованы в фармакологии для тестирования лекарств и в современной превентивной диагностике иммунных заболеваний”, — поделилась руководитель лаборатории лазерной фотометрии и спектроскопии СПбПУ Елена Величко.