В России научились выявлять мат в видео при помощи искусственного интеллекта

По словам девелоперов, в основе их проекта под названием Profanity Finder лежит нейросеть, которую предварительно обучили на определённом языковом материале. Своеобразный «словарь» заполнили основными корнями нецензурных слов из списка Роскомнадзора.

В «Текоме» рассказали, что помимо обнаружения запрещённой лексики, Profanity Finder способен маскировать мат, заменяя его на звуковой сигнал.

Напомним, что ещё в 2014 году в России вступил в силу закон, запрещающий употребление мата при публичном исполнении произведений искусства. В их число вошли в том числе и художественные фильмы, театральные постановки, а также развлекательные шоу.