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В России научились заряжать смартфоны от солнечных батарей в форме стикеров
Которые способны поглощать энергию даже от тусклого света офисных ламп!
Группа молодых ученых из НИТУ “МИСиС” научились заряжать смартфоны от солнечных батарей в форме стикеров. Соответствующий проект они представили в рамках конкурса “Новатор Москвы”.
По словам специалистов, их технология оказалась способна поглощать даже тусклый рассеянный свет от офисных ламп — это стало возможным благодаря использованию перовскитов вместо кремния. Коэффициент поглощения данного материала примерно в 2 раза выше, чем у аналогов.
”Для питания Wi-Fi транслятора будет нужно всего лишь 5 см2 перовскитных солнечных элементов, а для Bluetooth-передачи – 12 см2 при тусклом офисном освещении. Кроме того, технология позволяет печатать солнечные батареи на принтерах без дорогих производственных процессов и снизить стоимость по сравнению с аналогами на 50%”, — рассказал руководитель данного проекта, инженер лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ “МИСиС” Данила Саранин.