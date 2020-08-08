В России научились заряжать смартфоны от солнечных батарей в форме стикеров

По словам специалистов, их технология оказалась способна поглощать даже тусклый рассеянный свет от офисных ламп — это стало возможным благодаря использованию перовскитов вместо кремния. Коэффициент поглощения данного материала примерно в 2 раза выше, чем у аналогов.

”Для питания Wi-Fi транслятора будет нужно всего лишь 5 см2 перовскитных солнечных элементов, а для Bluetooth-передачи – 12 см2 при тусклом офисном освещении. Кроме того, технология позволяет печатать солнечные батареи на принтерах без дорогих производственных процессов и снизить стоимость по сравнению с аналогами на 50%”, — рассказал руководитель данного проекта, инженер лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ “МИСиС” Данила Саранин.