В России назвали бегством попытку Илона Маска переселиться на Марс

Так, например, свой комментарий по поводу переселения на другие планеты дал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он написал в своём Telegram-канале пост, в котором рассказал о планах госкорпорации создать космическую систему экологического мониторинга в ближайшие несколько лет, сообщает РИА Новости.

Роскосмос намерен создать орбитальную группировку для экологического мониторинга, а также борьбы с парниковыми выбросами. Глава компании уже поручил специалистам создать дизайн космических аппаратов, которые могут засекать опасные действия против экологии.

В то же время Рогозин отметил, что задача госкорпорации — оставить будущим поколениям «чистую природу и благоприятную для развития человечества планету». Этим целям он противопоставил тех, кто ищет «пути для бегства избранных с погибающей Земли под стеклянный колпак на чужой безжизненной планете».