Наука и технологии
23:58, 04 июля 2023
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В России назвали количество строящихся боевых кораблей

Всего 34 заказа, из них 70% для ВМФ

Глава госкорпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов рассказал о количестве строящихся боевых кораблей для ВМФ и судов для гражданских заказчиков.

По словам Мистахова, всего в работе 34 заказа: 70% — для флота, остальные — гражданские суда. Из общего числа заказов «9 головных».

Также глава предприятия отметил, что в компании хотели бы участвовать в строительстве серий.

Мы хотели бы вести серийное строительство, строить длинные серии, хотя бы от четыр§х кораблей и выше.

Ренат Мистахов
Глава госкорпорации «Ак Барс»
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