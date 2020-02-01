В России назвали коронавирус биологическим оружием

”Коронавирус поражает именно их. И такой природной мутации не бывает. Это произошло именно тогда, когда американцы поставили задачу создать биологическое оружие нового поколения, которое будет этнически-специфичным”, — заявил Никулин.

Также военный эксперт добавил, что сам город Ухань, в котором вспыхнула эпидемия,является подходящим для проведения спецоперации по распространению вируса среди населения, поскольку является крупным и логистическим пунктом, расположенным в центре Китая.”Плюс там есть институт вирусологии и крупнейший рынок, где торгуют дикими животными. Там есть американское консульство, в котором под прикрытием присутствуют сотрудники других ведомств”, — отметил он.