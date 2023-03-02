В России назвали оружие, которое станет «настоящим кошмаром для ВСУ»

Речь идёт о самоходном противотанковом ракетном комплексе «Хризантема-С», установленном на базе БМП-3. Это серьёзное оружие, предназначенное для борьбы с танками, в том числе с динамической защитой. В текущей обстановке «Хризантемы-С» будут уничтожать американские Abrams и немецкие Leopard 2.

Этот комплекс имеет две пусковые установки, может вести стрельбу одновременно по двум целям с вероятностью попадания 0,9. Согласно расчётам, подтверждённым на испытаниях, подразделение, состоящее из трёх таких комплексов, в любое время суток и при любых погодных условиях, даже при наличии дымовой завесы, способно не только отразить атаки 15 современных танков, но и уничтожить их.

«"Хризантемы" могут использоваться для уничтожения американских Abrams и немецких Leopard. Мощное оружие станет настоящим кошмаром для украинской армии… Настоящий убийца танков», — сказано в публикации Baijiahao.