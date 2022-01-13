В России назвали пагубной добровольную вакцинацию и предрекли её отмену в 2022 году

Депутат обратил внимание на то, что во Франции уже сейчас готовятся принять закон, согласно которому вакцинация граждан станет «практически обязательной».

Напомним, что ранее Вассерман уже высказывался о людях, которые покупали сертификаты о вакцинации от коронавируса. Тогда он заявил, что это несколько сотен тысяч людей, которые «решили покончить с собой за свои же деньги».