В России назвали пагубной добровольную вакцинацию и предрекли её отмену в 2022 году

Наука и технологии
Сегодня в 08:38
1 мин.
В России назвали пагубной добровольную вакцинацию и предрекли её отмену в 2022 годуВ том числе ссылаясь на практику французских властей
Российский депутат Анатолий Вассерман высказался о добровольной вакцинации в стране. По его словам, это «тягчайшая часть горбачёвского наследия».
По мнению чиновника, уже совсем скоро такая практика может быть отменена. Вероятнее всего, произойдёт это уже в 2022 году.
Уверен, что в нынешнем году мы отменим одну из тягчайших частей горбачёвского наследия — добровольность прививок. Пагубность этой концепции уже очевидна всему миру.
Анатолий Вассерман
Депутат обратил внимание на то, что во Франции уже сейчас готовятся принять закон, согласно которому вакцинация граждан станет «практически обязательной».
Напомним, что ранее Вассерман уже высказывался о людях, которые покупали сертификаты о вакцинации от коронавируса. Тогда он заявил, что это несколько сотен тысяч людей, которые «решили покончить с собой за свои же деньги».
Источник: Собеседник