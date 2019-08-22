В России назвали победителя в возможной войне между Китаем и США

”Анализ свидетельствует, что Китай существенно уступает США. Паритет достигается только в дальности взаимного воздействия палубной авиацией. При этом истребители могут существенно сократить глубину контроля надводной обстановки своим оппонентам. И это создает благоприятные условия для китайской стороны, чтобы, несмотря на превосходство противника, нанести ему поражение, особенно с применением перспективных гиперзвуковых ПКР”, — пишет заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Но несмотря на это, Сивков считает, что американская сторона может принять соответствующие меры и не допустить китайские вооруженные силы до того рубежа, где они могут проявить себя во всем своем великолепии. В случае такого маневра со стороны Соединенных Штатов, “все будет определяться вероятной динамикой боя”.