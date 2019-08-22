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В России назвали победителя в возможной войне между Китаем и США

Эксперты рассказали, в случае чего Китая окажется в дамках
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, рассказал в еженедельнике “Военно-промышленный курьер” о том, что китайские авианосные ударные группы и соединения в состоянии нанести поражение американской стороне при благоприятных условиях, несмотря на то, что на бумаге китайские разработки вроде как уступают американским.

”Анализ свидетельствует, что Китай существенно уступает США. Паритет достигается только в дальности взаимного воздействия палубной авиацией. При этом истребители могут существенно сократить глубину контроля надводной обстановки своим оппонентам. И это создает благоприятные условия для китайской стороны, чтобы, несмотря на превосходство противника, нанести ему поражение, особенно с применением перспективных гиперзвуковых ПКР”, — пишет заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Но несмотря на это, Сивков считает, что американская сторона может принять соответствующие меры и не допустить китайские вооруженные силы до того рубежа, где они могут проявить себя во всем своем великолепии. В случае такого маневра со стороны Соединенных Штатов, “все будет определяться вероятной динамикой боя”.

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