18:08, 28 января 2023
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В России назвали прорывом создание отечественного ракетного комплекса «Авангард»Другие страны «даже в спину не дышат»
Заместитель начальника Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого по вооружению Александр Чемусов на XLVII Академических чтениях по космонавтике заявил, что отечественный ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» является прорывом.
Фото: Potokmedia.ru
По словам Чемусова, успех в 2-3% уже радует разработчиков. Но эффективность «Авангарда» кратно больше — комплекс может маневрировать, прорывая противоракетную оборону противника.
Успех на 2-3 процента уже радует разработчиков, а здесь настолько глубокий прорыв, что нам даже в спину никто не дышит — настолько хороша эта ракета, созданная сотрудниками НПО машиностроения.
Александр Чемусов
Заместитель начальника Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого по вооружению