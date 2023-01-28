Наука и технологии
18:08, 28 января 2023
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В России назвали прорывом создание отечественного ракетного комплекса «Авангард»

Другие страны «даже в спину не дышат»

Заместитель начальника Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого по вооружению Александр Чемусов на XLVII Академических чтениях по космонавтике заявил, что отечественный ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» является прорывом.

В России назвали прорывом создание отечественного ракетного комплекса «Авангард»

Фото: Potokmedia.ru

По словам Чемусова, успех в 2-3% уже радует разработчиков. Но эффективность «Авангарда» кратно больше — комплекс может маневрировать, прорывая противоракетную оборону противника.

Успех на 2-3 процента уже радует разработчиков, а здесь настолько глубокий прорыв, что нам даже в спину никто не дышит — настолько хороша эта ракета, созданная сотрудниками НПО машиностроения.

Александр Чемусов
Заместитель начальника Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого по вооружению
Источник:ТАСС
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