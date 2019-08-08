В России назвали самые удобные приложения сотовых операторов

Так, целых восемнадцать приложений, дающих возможность управлять тарифами и услугами, были изучены по таким критериям, как функциональность, безопасность, удобство пользования, производительность и надежность, а также информативность и достоверность сведений о приложениях в онлайн-магазинах.

Наиболее функциональным были признаны приложения “Мой МТС”, “Тинькофф Мобайл” и “Мой Ростелеком”. Список наиболее удобных возглавили приложения “СберМобайл”, опять же “Тинькофф Мобайл”, “Мой Теле2” и “Мой Билайн”. Самыми безопасными специалисты из “Роскачества” назвали “Мой МТС”, “Мой Билайн”, “«МегаФон» Личный кабинет”, “Мой Теле2”, “Мобильный оператор Yota”, “СберМобайл” и “Мой Ростелеком” с “Тинькофф Мобайл”.